Шесть человек погибли и пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Камчатке

Два человека погибли и четыре пострадали в результате массовой аварии в Петропавловске-Камчатском. Там столкнулись два легковых автомобиля и машина скорой помощи.

Авария произошла днем 29 сентября на улице Академика Королёва с участием автомобилей Infiniti FX5, Toyota Ractis и кареты скорой помощи. Удар был такой силы, что водитель Toyota оказался зажат в покореженном салоне. Сотрудники МЧС вытащили его из машины при помощи специального гидравлического инструмента, сообщили в ведомстве. Позже мужчина умер в больнице.

Второй погибшей стала пациентка, которую бригада скорой везла в больницу. Водитель и фельдшер также серьезно пострадали, женщина-медик находится в реанимации.

В МЧС подтвердили, что результатом ДТП стала гибель двух человек и травмы еще у четырех. Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.

В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где врезался в машину медиков.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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