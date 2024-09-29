Шесть человек погибли и пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Камчатке

Два человека погибли и четыре пострадали в результате массовой аварии в Петропавловске-Камчатском. Там столкнулись два легковых автомобиля и машина скорой помощи.
Авария произошла днем 29 сентября на улице Академика Королёва с участием автомобилей Infiniti FX5, Toyota Ractis и кареты скорой помощи. Удар был такой силы, что водитель Toyota оказался зажат в покореженном салоне. Сотрудники МЧС вытащили его из машины при помощи специального гидравлического инструмента, сообщили в ведомстве. Позже мужчина умер в больнице.
Второй погибшей стала пациентка, которую бригада скорой везла в больницу. Водитель и фельдшер также серьезно пострадали, женщина-медик находится в реанимации.
В МЧС подтвердили, что результатом ДТП стала гибель двух человек и травмы еще у четырех. Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где врезался в машину медиков.
Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова
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