В Непале 100 человек стали жертвами наводнений

Мощные ливни обрушились на столичный регион Непала и не прекращаются уже три дня. Порядка 100 человек погибли в результате вызванных дождями наводнений и оползней, передает агентство «Анадолу».

В столице Катманду и окрестностях насчитали 100 погибших, еще 67 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются, но они осложнены продолжающимся ливнем.

Движение на ряде основных магистралей перекрыто. Школьников и студентов распустили по домам, все занятия отменены.

Ранее в Камеруне десять человек погибли в результате наводнения, а число пострадавших превысило 200 тыс. человек.

Катманду, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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