На Кубани число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 31 человека

Девять пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани будут лечиться амбулаторно, еще 22 человека поместили в стационары. Общее число пострадавших составило 31 человека, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое – дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребёнок», – говорится в сообщении.

Авария произошла накануне вечером на 16-м км автодороги Темрюк – Краснодар-граница Ставропольского края. Фура выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, оба автомобиля загорелись, на место происшествия вызывали пожарный расчет.

В автобусе рейса Краснодар-Ставрополь находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть салон, никто не погиб в огне. Единственной жертвой аварии стал водитель грузовика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии по ч.3 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В Казани грузовик столкнулся с автобусом. В результате пострадали четыре человека.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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