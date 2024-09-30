Рухнула крыша птицефабрики под Новосибирском – трое пострадали

Три человека пострадали при обрушении крыши на птицефабрике в поселке Чернореченский Новосибирской области. ЧП случилось во время ремонта, следует из данных ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел днем 27 сентября, но известно о нем стало только сегодня. Во время ремонтных работ обрушилась крыша в строящемся здании предприятия «Улыбино» в Искитимском районе. Три человека госпитализированы с травмами различной степенями тяжести.
Происшествие не повлияло на работу предприятия.
В аэропорту в Нью-Дели обрушилась часть крыши. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.
Чернореченский, Наталья Рязанова
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