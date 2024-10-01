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Вторник, 1 октября 2024, 11:42 мск

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Задержан мэр дагестанского Избербаша

В Дагестане задержали мэра города Избербаш Магомеда Исакова. Его подозревают в коррупции.

По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается РИА «Новости», обыски проходят в мэрии дагестанского Избербаша и в доме задержанного главы города Магомеда Исакова.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», следственные действия в отношении Исакова велись больше года. Проверялась информация о том, что градоначальник распоряжается востребованными землями по своему усмотрению.

Известно, что Исаков задержан за взятку в размере 3,9 млн рублей, которую он получил от застройщика. Мэр раздал и подарил около 1000 муниципальных участков.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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