Задержан мэр дагестанского Избербаша

В Дагестане задержали мэра города Избербаш Магомеда Исакова. Его подозревают в коррупции.
По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается РИА «Новости», обыски проходят в мэрии дагестанского Избербаша и в доме задержанного главы города Магомеда Исакова.
Как уточняет телеграм-канал «Shot», следственные действия в отношении Исакова велись больше года. Проверялась информация о том, что градоначальник распоряжается востребованными землями по своему усмотрению.
Известно, что Исаков задержан за взятку в размере 3,9 млн рублей, которую он получил от застройщика. Мэр раздал и подарил около 1000 муниципальных участков.
Махачкала, Зоя Осколкова
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