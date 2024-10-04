Система ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников

Киевский режим нанес удар по трем российским регионам с помощью беспилотников. В течение ночи система противовоздушной обороны уничтожила 18 дронов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении.

Шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, шесть – над Воронежской, еще пять аппаратов уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы в Аннинском районе. «Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Позже Гусев добавил, что возгорание было быстро ликвидировано, ущерба нефтебазе не нанесено. «Оперативные службы продолжают обходы территории для уточнения последствий. На данный момент повреждений нигде не зафиксировано», – отметил губернатор.

В Ростовской области дрон упал в районе села Песчанокопское. По словам главы региона Василия Голубева, пострадавших нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube