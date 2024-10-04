российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 октября 2024, 09:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников

Киевский режим нанес удар по трем российским регионам с помощью беспилотников. В течение ночи система противовоздушной обороны уничтожила 18 дронов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении.

Шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, шесть – над Воронежской, еще пять аппаратов уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы в Аннинском районе. «Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Позже Гусев добавил, что возгорание было быстро ликвидировано, ущерба нефтебазе не нанесено. «Оперативные службы продолжают обходы территории для уточнения последствий. На данный момент повреждений нигде не зафиксировано», – отметил губернатор.

В Ростовской области дрон упал в районе села Песчанокопское. По словам главы региона Василия Голубева, пострадавших нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Россиянка попросила ООН спасти ее пленного мужа от ВСУ / Армия России отбила 16 контратак ВСУ и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО / Forbes: ВСУ потеряли в Курской области лучшие танки / СМИ: украинцы оставили невзведенные мины с записками «Русские, простите» / ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донбассе / В Киеве готовы обсуждать переговоры с Москвой – СМИ / ООН опубликовала доклад о пытках россиян в украинском плену / ВСУ забросили в Угледар подкрепление, но оно массово сдается – Пушилин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев,