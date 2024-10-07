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Понедельник, 7 октября 2024, 14:36 мск

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В Белгородской области дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта

В Белгородской области беспилотники атаковали четыре населенных пункта. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон ударил по сельхозтехнике. «Ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После обработки ран он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В селе Дунайка в жилом доме выбило окна в результате детонации FPV-дрона во дворе.

В селе Петровка в результате атаки беспилотника одна квартира полностью сгорела, во второй повреждено остекление.

Система ПВО сбила три БПЛА над Белгородом. Осколками повредило автомобиль.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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