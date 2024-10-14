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Понедельник, 14 октября 2024, 16:23 мск

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Житель Ростова-на-Дону заказал по почте наркотики из Германии

Фото: Pixabay

Сотрудники Южного таможенного управления выявили контрабанду запрещенных веществ из Германии под видом сырья для изготовления биологически активных добавок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Ростова-на-Дону заказал по почте сырье для производства масла CBD, спортивного и диетического питания, а также «продукцию для чайной промышленности». На таможне засомневались в законности посылки и отправили ее содержимое на экспертизу.

Исследование подтвердило, что по пакетам были расфасованы тетрагидроканнабинол весом 3063,11 г и каннабис весом 265,09 г, который и получатель, и отправитель пытались выдать за чай. Ростовчанина задержали.

«В отношении организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенное группой лиц», – говорится в сообщении. Нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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