Житель Ростова-на-Дону заказал по почте наркотики из Германии

Сотрудники Южного таможенного управления выявили контрабанду запрещенных веществ из Германии под видом сырья для изготовления биологически активных добавок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Ростова-на-Дону заказал по почте сырье для производства масла CBD, спортивного и диетического питания, а также «продукцию для чайной промышленности». На таможне засомневались в законности посылки и отправили ее содержимое на экспертизу.

Исследование подтвердило, что по пакетам были расфасованы тетрагидроканнабинол весом 3063,11 г и каннабис весом 265,09 г, который и получатель, и отправитель пытались выдать за чай. Ростовчанина задержали.

«В отношении организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенное группой лиц», – говорится в сообщении. Нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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