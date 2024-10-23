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Среда, 23 октября 2024, 11:20 мск

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В Омске полицейские организовали наркокартель

В Омске полицейских подозревают в организации торговли наркотиками. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, несколько сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Омской области систематически приобретали оптовые партии запрещенных веществ и сбывали их через подконтрольных наркодилеров.

Полицейских поймали с поличным, когда они собирались продать около 8 грамм героина, упакованного в закладки на территории гаражного кооператива.

«В ходе проведения досмотра задержанных в личных вещах одного из сотрудников обнаружены свертки изоленты, содержащие героин. На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Омской области в отношении задержанных СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный с использованием служебного положения», – сообщили в пресс-службе.

Подозреваемые арестованы. Расследования продолжается.

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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