Эксперты нашли инсектицид на посуде семьи, где умерли четверо детей

Эксперты нашли средство от насекомых на посуде в доме красноярской семьи, лишившейся четырех детей из-за отравления. Пробы совпадают с дихлофосом, который родители семейства использовали в день ЧП.

Следственный комитет раскрыл результаты экспертиз, целью которых был поиск точной причины смерти четырех детей и отравления взрослых. Ранее специалисты исключили версию отравления продуктами питания, поскольку в них не нашли избытка вредных веществ.

«На поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. Состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя», – пояснили в управлении СКР по региону.

Расследование по ч. 3 ст. 238 УК РФ продолжается. Приоритетная версия причин отравления детей – попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства.

Напомним, вечером 20 сентября семейство с детьми 6, 11, 12 и 13 лет поужинало купленными в магазине полуфабрикатами, а наутро попало в больницу с отравлением. Для детей доза яда стала смертельной, их родители некоторое время находились без сознания, но позже полностью поправились. Выяснилось, что отец семейства днем проводил обработку дома от насекомых, а после помещение не проветривали. Специалисты предположили, что смерть детей связана именно со средством от насекомых.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube