На юге России с помощью дронов обнаружили рекордную наркоплантацию

В Ставропольском крае обнаружили рекордную в масштабах региона партию наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наркобизнес организовали недалеко от животноводческой фермы в Левокумском округе. В специальных геотекстильных горшках выращивали каннабис для последующей переработки и сбыта.

«Место, где велась противоправная деятельность, оперативники обнаружили с помощью беспилотного воздушного судна полиции. Мероприятия по установлению местонахождения фигурантов и обнаружению мест хранения наркотиков проводились одновременно в нескольких районах», – говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержали при силовой поддержке Росгвардии. В результате операции изъяты вакуумные упаковки и пакеты с готовой к продаже запрещенной продукцией, а также 117 кустов конопли. Общий вес наркотиков составил 167 кг.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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