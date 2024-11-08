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Пятница, 8 ноября 2024, 13:00 мск

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Житель Татарстана вел разведку по заданию украинских террористов

В Татарстане арестовали местного жителя, который причастен к деятельности террористического украинского формирования. Мужчина собирал сведения об объектах ОПК и организовал схрон с компонентами зажигательного устройства.

«Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным в ноябре 2023 года инициативного контакта через приложения Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации для оказания содействия в совершении диверсий на территории Республики Татарстан», – сообщили в спецслужбе.

Подозреваемый собирал и передавал украинским кураторам сведения о месторасположении объектов оборонной промышленности, а также военкоматов. Кроме того, он сделал тайник в лесу, где разместил самодельное зажигательное устройство.

Уголовное дело возбуждено по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической. Отмечается, что злоумышленник сознался в содеянном.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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