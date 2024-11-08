Бывшего замминистра образования Дагестана задержали за взятки

В Дагестане по подозрению во взяточничестве задержали бывшего заместителя главы минобразования и науки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Экс-замминистра подозревают в коррупционных махинациях на 60 млн рублей. Чиновник получал деньги от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении государственных контрактов.

Отмечается, что в совокупности экс-замминистра и глава фирмы заключили 15 контрактов.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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