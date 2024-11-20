В Ингушетии охранник прятал в школе пакет героина

В Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. Преступник прятал запрещенное вещество в школе. Об этом сообщает «МВД. Медиа».

Правоохранителям поступила информация о том, что 33-летний житель Назрановского района, работавший охранником в одной из местных школ, распространяет наркотики. Мужчину задержали, на допросе он рассказал, что спрятал пакет с запрещенным веществом в селе Экажево возле частного гаража.

Оперативники нашли закладку при помощи служебной собаки. В автомобиле задержанного обнаружили еще три свертка с героином.

«Кроме того, по месту работы злоумышленника оперативники обнаружили спрятанный им в одном из школьных кабинетов пакет с таким же запрещенным веществом, а также белый лист с остатками наркотического средства и электронные весы. Общая масса изъятого героина превысила 420 граммов», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт запрещенных средств). До избрания меры пресечения фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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