В Ростовской области замгубернатора и замминистра транспорта подозревают во взяточничестве

В Ростовской области задержали заместителя губернатора, министра транспорта региона Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Чиновников подозревают во взяточничестве.

Как сообщил замминистра информационной политики области Сергей Тюрин, Кушнарев и Мамелко задержаны на трое суток в порядке ст. 91 УПК РФ, обвинение им пока не предъявлено. Областное управление минтранса работает в штатном режиме.

По данным местных СМИ, чиновников подозревают в коррупции, их задержали с поличным сотрудники ФСБ во время передачи взятки.

Кушнарев занял пост заместителя губернатора региона в июне этого года, ранее он был мэром Ростова-на Дону. Дмитрий Мамелко вступил в должность около месяца назад.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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