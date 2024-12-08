Средства ПВО перехватили ночью 46 беспилотников над пятью регионами

Минувшей ночью киевский режим устроил массированную атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на российской территории. Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены ы общей сложности 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, семь БПЛА – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области», – уточнили в ведомстве.

Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, два БПЛА было уничтожено в районе Новошахтинска. «Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют», – пояснил он.

В Воронежской области в результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Как сообщил глава региона Александр Гусев, пожар ликвидирован. «По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – отметин он.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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