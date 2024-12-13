российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 декабря 2024, 12:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Министра здравоохранения Владимирской области задержали по делу о коррупции

Следователи задержали министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина. Его подозревают в присвоении средств в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, с 2021 года фигурант, занимая должность главврача Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные выплаты, часть из которых они по указанию Янина систематически передавали ему.

После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года подозреваемый продолжил противоправную деятельность. 11 декабря чиновника задержали с поличным при получении очередной суммы. По предварительной оценке, министр по такой схеме получил более 400 тысяч рублей.

Янину уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Владимир, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Москве арестован экс-губернатор Рязанской области / Дело на миллиард: суд вынес приговор махинаторам с госзакупками для нужд МВД / Экс-глава крымского Ростехнадзора получил 6 лет колонии за взятку элитной квартирой / Путин назвал новые цели «Орешника», курс рубля упал, в ВСУ призвали срочно мириться с Россией – большие итоги недели от РИА «Новый День» / В Ростовской области замгубернатора и замминистра транспорта подозревают во взяточничестве / Концерну «Калашников» поставляли бракованные детали: ущерб превысил 30 млн рублей / Экс-мэра Петрозаводска подозревают во взяточничестве / В Подмосковье арестован первый замглавы Бронниц

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,