Министра здравоохранения Владимирской области задержали по делу о коррупции

Следователи задержали министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина. Его подозревают в присвоении средств в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, с 2021 года фигурант, занимая должность главврача Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные выплаты, часть из которых они по указанию Янина систематически передавали ему.

После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года подозреваемый продолжил противоправную деятельность. 11 декабря чиновника задержали с поличным при получении очередной суммы. По предварительной оценке, министр по такой схеме получил более 400 тысяч рублей.

Янину уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Владимир, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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