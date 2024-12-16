В кабмине РФ рассказали об утечке мазута после крушения танкеров в Керченском проливе

В результате крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших нефтепродукты, в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в докладе главе кабмина Михаилу Мишустину о ходе аварийно-спасательной операции, передает пресс-служба правительства РФ.

Специалисты предварительно оценивают утечку топлива как частичную. «Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете», – отметил Савельев.

По его словам, в настоящее время специалисты ФГБУ «Морспасслужбы» Росморречфлота Минтранса России, МЧС и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Также ведется непрерывный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста для выявления и оперативной ликвидации новых утечек нефтепродуктов. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены в полную готовность.

Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыл глава Минприроды РФ Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

15 декабря в Керченском проливе во время сильного шторма волны повредили два танкера – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Они суммарно перевозили около 8,6 тыс. т мазута. На борту танкеров находились 13 и 14 человек соответственно.

У танкера «Волгонефть 212» разломился корпус и затонула корма. С судна удалось спасти 12 моряков, один член экипажа погиб. Второй танкер после полученных повреждений лег в дрейф и затем сел на мель в 80 метрах от берега около порта Тамань Краснодарского края. Сегодня с танкера эвакуировали всех членов экипажа.

На месте ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты Росприроднадзора устанавливают объем загрязнения в Керченском проливе.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента создал рабочую группу по ликвидации последствий крушения танкеров. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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