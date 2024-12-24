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Вторник, 24 декабря 2024, 09:53 мск

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На Бали россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков

На острове Бали задержали россиянина по подозрению в распространении наркотиков. Мужчине грозит смертная казнь или лишение свободы на срок до 20 лет. Об этом сообщают индонезийские СМИ.

33-летнего гражданина РФ задержали в поселении Джимбаран, которое находится в южной части Бали. Следователи установили, что он занимается хранением и продажей запрещенных веществ в течение года.

В ходе обысков по месту проживания у подозреваемого обнаружили семь видов наркотиков, в том числе гашиш, марихуану, метамфетамин, мефедрон и псилоцибиновые грибы.

Задержанный сообщил, что получал из Таиланда более крупные партии запрещенных веществ, фасовал их в пакетики и продавал на острове. По словам россиянина, личности его работодателей ему неизвестны.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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