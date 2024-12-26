В Татарстане задержали борца с коррупцией

В Татарстане начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Предварительно установлено, что указанное должностное лицо в период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года за незаконное денежное вознаграждение в размере 240 тысяч рублей осуществляло покровительство коммерсанту, а также оказывало давление на представителей муниципальной власти с целью оказания привилегии для заключения контракта на ремонтные работы одной из местных строительных фирм», – говорится в сообщении.

В следственные органы направлены собранные по этому делу материалы. Отмечается, что, если вина сотрудника будет доказана, его уволят из внутренних дел по отрицательным основаниям, а также привлекут к ответственности в рамках закона.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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