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Вторник, 14 января 2025, 20:32 мск

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В Брянской области в результате ракетной атаки уничтожен дом, ещё 42 – повреждены

В результате украинской ракетной атаки в Брянской области сильные повреждения получили десятки домов в Брянском районе и городе Сельцо. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Будет оказана вся необходимая материальная помощь по восстановлению имущества», – добавил он.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило массированной ракетной атаке по Брянской области. По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 беспилотниками самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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