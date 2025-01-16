Стали известны последствия удара дронов ВСУ по нефтебазе в Воронежской области

Минувшей ночью три района Воронежской области подверглись атаке более 10 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Большая часть из них ударила по нефтебазе в Лискинском районе, в результате чего вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших. Пожарные продолжают тушить огонь на нефтебазе, рассказал глава региона.

«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты: десятки единиц техники и два пожарных поезда», – написал Гусев в своем тг-канале. Кроме того, для тушения возгорания направлены дополнительные силы из двух соседних регионов, добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что угрозы местным жителям из-за пожара на нефтебазе нет. «На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», – отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 27 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами. Семь беспилотников, по информации ведомства, были уничтожены над Воронежской областью.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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