12 российских туристов госпитализированы после ДТП в Шри-Ланке

После ДТП с автобусом с российскими туристами в Шри-Ланке в больницу попали 12 путешественников из РФ.

Пострадавшие россияне поступили в хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение. «У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие», – рассказали в больнице.

Утром 16 января автобус с российскими туристами столкнулся с цементовозом на Южном скоростном шоссе. Трансфер должен был доставить россиян в Тангалле, но около Белиатты автобус на высокой скорости врезался в грузовик, перевозивший цемент. В автобусе находились 30 человек. В результате ДТП погиб водитель, ранения различной степени тяжести получили 19 человек.

Обновлено. В российской дипмисии в Шри-Ланке сообщили, что двое пострадавших российских туристов находятся в тяжелом состоянии. Там уточнили, что туристы ехали на экскурсию, организованную местным туроператором.

Коломбо, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube