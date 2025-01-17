СК объявил в розыск 589 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ

Следственный комитет России объявил в международный розыск 589 иностранных наемников, воюющих на стороне украинских вооруженных сил. Об этом сообщает ведомство по итогам совещания в Мариуполе, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин. На совещании среди прочего обсуждалось расследование преступлений ВСУ.

Как отметили в ведомстве, за последнее время за наемничество к уголовной ответственности привлечен еще 31 иностранец. Это граждане 14 государств, в том числе США, Германии, Швеции, Ирландии, Хорватии, Франции, Греции, Италии, Аргентины и других стран.

«Всего по уголовному делу привлекается 845 иностранцев из 55 стран, и к настоящему времени в международный розыск объявлены 589 наемников», – сообщили в СК РФ. Там также уточнили, что 86 дел уже расследовано, вынесено 49 приговоров.

По информации ведомства, завершено расследование в отношении гражданки США Сары Эштон-Чирилло, которой заочно предъявлено обвинение. Следствие установило, что она участвовала в боевых действиях на стороне Украины, а затем начала распространять заведомо ложную информацию о ВС РФ. Американка объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Также сообщается о проведении следственных действий с гражданином Колумбии Пабло Пуэнтесом Боорхесом, который был пленен в Курской области.

Ранее стало известно, что СК расследует уголовные дела в отношении более 700 иностранцев, которые обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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