Жителя Брянщины задержали за склонение бойцов СВО к сдаче в плен

Жителя Брянской области задержали по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По информации спецслужбы, фигурант с конца декабря 2022 года по октябрь 2024 года «установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины» в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ. Киевские кураторы поставили перед ним задачу искать и склонять бойцов специальной военной операции сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ранее сообщалось о задержании жителя Севастополя за передачу украинской стороне данных о ПВО и Черноморском флоте.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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