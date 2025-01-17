Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о ПВО

В Севастополе задержали мужчину, который шпионил для украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности», – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, мужчина собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, средств противовоздушной обороны и подразделений Черноморского флота в Севастополе.
«Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам», – добавили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанного заключили под стражу.
Севастополь, Зоя Осколкова
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