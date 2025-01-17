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Пятница, 17 января 2025, 11:07 мск

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Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о ПВО

В Севастополе задержали мужчину, который шпионил для украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчина собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, средств противовоздушной обороны и подразделений Черноморского флота в Севастополе.

«Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам», – добавили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанного заключили под стражу.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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