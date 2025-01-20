В Брянской области ПВО отразила ракетный удар ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО в регионе ночью отразили атаку четырех ракет. По его информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Богомаз добавил, что «пострадавших и разрушений нет».
Минобороны России ранее сообщило об уничтожении в течение прошедшей ночи 31 украинского беспилотника над шестью российскими регионами.
Брянск, Наталья Петрова
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