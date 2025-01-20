Теплоход из Ирана сел на мель в Астраханской области

В Волго-Каспийском канале в Астраханской области сел на мель идущий из Ирана теплоход. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.

«На 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход «Персиан София», – говорится в сообщении.

Отмечается, что судно следовало из иранского порта Амирабад в Астрахань.

В результате произошедшего пострадавших нет, на теплоходе имеется запас воды и продовольствия. Разлива топлива не наблюдается.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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