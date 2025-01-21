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Вторник, 21 января 2025, 10:34 мск

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Два жителя Белгородской области пострадали при налете дронов

В Белгородской области два жителя пострадали при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное.

«Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ, где им оказали первую медицинскую помощь», – сообщил глава региона.

Раненых доставят в городскую больницу №2 Белгорода для продолжения лечения.

Сегодня ночью ВСУ атаковали шесть регионов России с помощью беспилотников. Средства ПВО перехватили 55 БПЛА. Обломками дронов повреждены объекты в Смоленской и Воронежской областях.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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