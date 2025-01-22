Сотрудник банка в Москве украл из ячейки клиента 180 млн рублей

В Москве правоохранители задержали сотрудника одного из столичных банков за кражу порядка 180 млн рублей из банковской ячейки клиента. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 млн рублей он конвертировал в криптовалюту. Пропажу обнаружили другие сотрудники банка и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали его в одном из московских аэропортов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Фигурант дела заключен под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее в Сочи из ячеек депозитария пропали почти 170 млн рублей. К краже денег оказался причастен директор депозитарного центра, его задержали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube