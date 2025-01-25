За ночь силы ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией России

Средства противоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь один украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.

По данным брянского губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дрона работают оперативные и экстренные службы, сообщал глава региона.

Напомним, предыдущей ночью силы ПВО отразили самую массированную атаку ВСУ с помощью беспилотников с начала года. Над 13 российскими регионами был сбит 121 дрон.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube