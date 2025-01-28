Несколько дронов ВСУ сбиты на подлете к Смоленску

Силы противоздушной обороны пресекли атаку украинских беспилотников на Смоленск. На подлете к городу нейтрализованы несколько дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в тг-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений на земле нет. На местах падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Минобороны РФ ранее сообщало, что за ночь средствами ПВО уничтожено пять украинских БПЛА в Брянской, Белгородской областях, а также в Крыму.

Обновлено. Военное ведомство уточнило, что с 06:50 до 07:20 мск над Смоленской областью перехвачено пять беспилотников ВСУ.

Смоленск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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