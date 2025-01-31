На Кубани специалисты приступили к демонтажу танкера «Волгонефть-239»

Танкер «Волгонефть-239», который находится у мыса Панагия в Темрюкском районе, разберут и утилизируют. Специалисты уже приступили к демонтажу. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Перед началом работ каюты и внутренние помещения судна освободили от вещей и оборудования. Ранее из танкера откачали более 1,4 тысячи тонн нефтепродуктов, провели промывку внутренних емкостей и дегазацию», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кондратьев напомнил, что все это стало возможно благодаря оперативному возведению технического подъезда и земляного вала вокруг танкера. «По этому сооружению сейчас передвигается техника, задействованная в удалении судна. Работы планируется завершить до конца марта», – отметил губернатор.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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