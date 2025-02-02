В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер 3-месячный ребенок

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с гибелью 3-месячного ребенка. Как говорится в сообщении надзорного ведомства, тело младенца сегодня ранним утром в с. Красная сопка обнаружила в кроватке его мать.

Предварительно, следов насильственной смерти не установлено. Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было. Со слов матери, её привычный рацион не менялся.

Организована процессуальная проверка: решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ)

В прокуратуре уточнили, что в сентябре 2024 года в этой же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стало отравление токсичным веществом, которое по составу совпадает с дихлофосом. Беременная мать и отец выжили. В ноябре 2024 года в семье родился ребенок.

В декабре 2024 года главе семьи предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Красноярск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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