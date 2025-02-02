Над регионами России сбито ещё семь беспилотников ВСУ

В течение дня вооруженные формирования Украины предприняли новые попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников.
Как сообщает министерство обороны, первая волна атаки дронов произошла с 10:00 до 11:10 мск. В этом время дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей.
Затем с 13:20 до 14:50 мск были уничтожены четыре украинских беспилотника: два БпЛА – над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.
В результате одного из ударов по Белгородской области погибла местная жительница. «В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Москва, Светлана Антонова
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