ПВО сбила украинский беспилотник над Каспийским морем

В Минобороны России сообщили, средствами противоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник над акваторией Каспийского моря. Дрон был перехвачен около 07:50 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что в понедельник утром беспилотники заметили над объектами в городе Каспийске. «Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», – написал он в своем телеграм-канале.

В Росавиации заявляли о введении ограничений на прием и отправку рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы в целях безопасности полетов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube