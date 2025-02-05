Мошенники начали красть деньги у россиян, используя виртуальные образы карт

Мошенники взяли на вооружение новую схему кражи денег с банковских карт путем создания виртуальных образов карт своих жертв. С таким предупреждением выступил Банк России.

Как сообщили в ЦБ, злоумышленники звонят будущей жертве по телефону или в мессенджере и уверяют, что ее деньги кто-то пытается похитить. Чтобы обезопасить деньги, человека убеждают срочно установить на смартфоне приложение якобы Банка России. Варианты названий этого приложения могут быть различными.

Во время установки приложения мошенники запрещают пользоваться телефоном. После установки аферисты просят запустить приложение, поднести свою банковскую карту к устройству и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении Центробанка».

Но на самом деле приложение, которое просят установить злоумышленники, создает виртуальный образ банковской карты жертвы. Мошенники используют его удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. «То есть, вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон», – пояснили в ЦБ.

Чтобы защититься от новой схемы мошенничества, регулятор рекомендует не скачивать по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и не использовать приложения, в том числе банковские, по чьему-либо требованию. Также в ЦБ заявили, что нельзя сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать.

«Если сомневаетесь насчет сохранности денег – позвоните в свой банк, набрав вручную номер с официального сайта банка или обратной стороны карты», – подчеркнули в Банке России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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