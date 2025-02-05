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Среда, 5 февраля 2025, 13:01 мск

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В Курской области беспилотник ВСУ атаковал районную администрацию

Архив, фото: Минобороны РФ

ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание администрации Беловского района Курской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью произошел сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Поврежден фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль», – написал он в своем тг-канале, отметив, что пострадавших нет.

Врио главы региона подчеркнул, что боевики ВСУ не оставляют попыток разрушить мирные объекты. «Убедительно прошу каждого – не возвращайтесь в приграничье до тех пор, пока там не будет безопасно. Берегите себя», – добавил он.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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