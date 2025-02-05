В Твери два малыша сбежали из детского сада во время прогулки

В Твери два четырехлетних ребенка ушли во время прогулки в детском саду. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в учреждении Московского района. Когда группа была на прогулке, два малыша покинули территорию детского сада и ушли.

Воспитатели заметили отсутствие детей и вызвали полицию. На поиски выехали сотрудники МВД, подразделения по делам несовершеннолетних и кинолог.

Вскоре малышей удалось найти. Отмечается, что отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube