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Среда, 5 февраля 2025, 16:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Твери два малыша сбежали из детского сада во время прогулки

В Твери два четырехлетних ребенка ушли во время прогулки в детском саду. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в учреждении Московского района. Когда группа была на прогулке, два малыша покинули территорию детского сада и ушли.

Воспитатели заметили отсутствие детей и вызвали полицию. На поиски выехали сотрудники МВД, подразделения по делам несовершеннолетних и кинолог.

Вскоре малышей удалось найти. Отмечается, что отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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