В Твери два малыша сбежали из детского сада во время прогулки

В Твери два четырехлетних ребенка ушли во время прогулки в детском саду. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в учреждении Московского района. Когда группа была на прогулке, два малыша покинули территорию детского сада и ушли.
Воспитатели заметили отсутствие детей и вызвали полицию. На поиски выехали сотрудники МВД, подразделения по делам несовершеннолетних и кинолог.
Вскоре малышей удалось найти. Отмечается, что отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.
Тверь, Зоя Осколкова
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