ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, из ствольной артиллерии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На данный момент прозвучало не менее трёх взрывов. По предварительным данным, боевики ЗеРейха наносят удары по береговой линии Днепра», – отметил он в своем телеграм-канале.

В течение последних полутора недель ВСУ активизировали обстрелы и удары беспилотниками по Энергодару. Накануне город атаковали дроны-камикадзе.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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