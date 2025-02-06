В Белгородской области ударивший по автомобилю дрон ВСУ убил трех человек

ВСУ атаковали с помощью беспилотника автомобиль в селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков выразил соболезнования их родным и близким и наполнил, что в селе Логачевка с 27 октября 2022 года действует режим ЧС, въезд туда запрещен.

Губернатор попросил жителей региона не посещать населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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