Два медика погибли в аварии со скорой в Белгороде

В Белгороде автомобиль скорой помощи попал в аварию. В результате погибли два медика, еще четыре человека получили различные травмы.
ДТП произошло сегодня ночью. Автомобиль BMW проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в машину скорой медицинской помощи, сообщает региональное управление МВД.
«В результате происшествия [машины] наехали на опору линии электропередачи и стену здания. Две пассажирки «скорой» – фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались», – говорится в сообщении.
С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.
Белгород, Зоя Осколкова
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