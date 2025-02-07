Два медика погибли в аварии со скорой в Белгороде

В Белгороде автомобиль скорой помощи попал в аварию. В результате погибли два медика, еще четыре человека получили различные травмы.

ДТП произошло сегодня ночью. Автомобиль BMW проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в машину скорой медицинской помощи, сообщает региональное управление МВД.

«В результате происшествия [машины] наехали на опору линии электропередачи и стену здания. Две пассажирки «скорой» – фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались», – говорится в сообщении.

С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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