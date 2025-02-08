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Суббота, 8 февраля 2025, 09:05 мск

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Система ПВО за ночь перехватила 36 беспилотников

Минувшей ночью четыре российских региона подверглись атаке беспилотников, запущенных со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры устраняются.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять – уничтожены над территорией Белгородской области и два – над Краснодарским краем», – сообщили в Министерстве обороны.

В Ростовской области в результате падения обломков повреждения получили 14 многоквартирных домов. «На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко», – рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Днем специалисты займутся заменой поврежденной газовой трубы. Оконные проемы временно закроют пленкой до их замены. «На 10:00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС. Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же», – добавил глава региона.

Ночной налет также принес разрушения в Краснодарском крае. Целью атаки стал Славянский район. «К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы», – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Кроме того, дроны атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. Пожара в результате падения обломков не возникло, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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