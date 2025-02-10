СК возбудил дело о хищении 300 млн рублей при строительстве объектов для Минобороны

Военные следователи возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств на строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области. Нанесенный госказне ущерб оценивается в 300 млн рублей. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК России.

Под уголовное преследование попали руководители ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон» Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Согласно данным следствия, Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа заключило государственные контракты общей стоимостью свыше 900 млн рублей на проведение строительных работ в Калининградской области. К исполнению этих контрактов в качестве субподрядчиков привлекались ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон».

В СК отметили, что в 2023-2024 годах руководители этих фирм Архипов, Евдокимов и Масленников израсходовали более 300 млн рублей на цели, не связанные с исполнением контрактов, тем самым причинив государству ущерб в особо крупном размере.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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