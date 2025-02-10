ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области: ранен мирный житель

Сегодня атакам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись четыре села в Белгородской области, в результате чего ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Кукуевка Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Пострадавший с баротравмой бригадой СМП доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Также украинские беспилотники атаковали село Замостье в Грайворонском округе, Нечаевку Белгородского района и Борисовку в Волоконовском районе.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», -добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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