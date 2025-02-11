В Белгородской области задержали подростков за поджог релейных шкафов

В Белгородской области задержали подозреваемых в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным полиции, 15-летний подросток, его 17-летний друг и их 19-летний приятель согласились поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение, предложенное им незнакомцем в одном из мессенджеров. Один из поджигателей достал бензин для совершения преступления.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых, их задержали по местам жительства в Белгородской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Террористический акт». В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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