Спасатели обезвредили французскую крылатую ракету «SCALP» в Курской области

В Курской области саперы обезвредили крылатую ракету «SCALP» французского производства, которая была обнаружена на территории одного из районов региона. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Спасатели обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте.

«Всего с августа саперы совершили почти 300 выездов, уничтожив при этом порядка 2 000 взрывоопасных предметов», – рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пчела».

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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