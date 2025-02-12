Число пострадавших в ДТП с фурой в Ленобласти выросло до 15, двое – в реанимации

Количество пострадавших в аварии с участием фуры и микроавтобуса в Ленинградской области увеличилось до 15 человек, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации областного комитета здравоохранения, в стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок. Три человека находятся в тяжелом состоянии – двое из них помещены в реанимацию. Один пассажир от госпитализации отказался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России), по факту аварии с микроавтобусом в Ленобласти.

ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса произошло в 7:00 на 120 км трассы «Кола» в деревне Юшково Волховского района. Первоначально сообщалось, что в результате аварии погиб водитель автобуса и 11 пассажиров пострадали.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube