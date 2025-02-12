Украинский дрон убил женщину в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. От полученных ранений женщина скончалась на месте», – написал он в своем тг-канале.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей. «Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования», – отметил он.
Белгород, Наталья Петрова
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