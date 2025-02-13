В девяти российских регионах отбили атаку 83 беспилотников ВСУ

ВСУ организовали прошедшей ночью массированную атаку с помощью беспилотников на девять российских регионов. Силы противоздушной обороны уничтожили 83 вражеских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, почти половину из них – 37 дронов – перехватили над территорией Брянской области. По 12 БПЛА сбили над Курской и Липецкой областями, 9 – над Тверской областью, по три – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один дров – над Ростовской областью.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщал, что в результате падении обломков беспилотника на территории станции аэрации в Липецке пострадала сотрудница предприятия. Женщина с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь. Станция работает в штатном режиме. Также повреждения получили два частных дома. В ряде районов Липецка на фоне массированного налета БПЛА фиксировались перебои с электроснабжением.

В Воронежской области взрывной волной от сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами БПЛА – газопровод, сообщал глава региона Александр Гусев. Обошлось без пострадавших. Повреждения газопровода уже устранены.

В Калужской, Брянской, Ростовской областях, по данным региональных властей, пострадавших и разрушений на земле нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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